SARNO, COMUNALI 2024. FINE SETTIMANA DECISIVO PER LE ALLEANZE IN VISTA DELLE ELEZIONI

Sarà un fine settimana di grande attesa per il mondo della politica del Comune di Sarno, che si appresta ad affrontare la prossima tornata elettorale per eleggere il successore del “decaduto” ex primo cittadino Giuseppe Canfora, fermato dalla Legge Severino prima che dal termine del suo secondo mandato. Proprio nel corso del fine settimana a Sarno sono in programma alcune importanti riunioni che, secondo le previsioni della vigilia, potrebbe definire il quadro politico in vista delle prossime comunali che, ad oggi, vede in campo due principali candidati: Squillante e Cocca.

