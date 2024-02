SAN CIPRIANO PICENTINO. DAL 2022 AL 2024, RIDUZIONE DEL 15% DELLA TARI PER CITTADINI ED IMPRESE

E’ un lavoro iniziato nel 2022 che, oggi, sta dando i suoi risultati concreti e tangibili in termini economici per le famiglie e per le imprese del Comune di San Cipriano Picentino: anche nel 2024 il Comune, guidato dal Sindaco Sonia Alfano, otterrà una riduzione della TARI per un totale, negli ultimi due anni, del 15% in media. L’ok definitivo all’ultima riduzione della Tari arriverà il 22 Febbraio quando, all’interno del Consiglio Comunale di San Cipriano Picentino, arriverà il bilancio di Previsione 2024 che, tra le altre misure, contiene anche il nuovo Piano Economico e Finanziario ed anche il nuovo taglio sulle tasse. Un risultato molto importante per la maggioranza del Comune di San Cipriano Picentino che, nel settore della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nell’arco dell’ultimo anno, ha raggiunto quasi l’80% di percentuale di raccolta differenziata.

