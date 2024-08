GIOVANNI GUZZO: “I PICCOLI COMUNI DELLA PROVINCIA HANNO BISOGNO DI POLITICHE ADATTE ALLE LORO ESIGENZE”

Giovanni Guzzo, è stata un’estate nella quale, come Provincia, avete voluto far sentire la presenza delle istituzioni ai tanti piccoli comuni della parte meridionale del nostro territorio. La fascia blu di Palazzo Sant’Agostino è stata presente ovunque.

“Incontrare le comunità attraverso le interessanti iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, di cui la nostra provincia è ricca, significa dare la giusta attenzione agli sforzi che le forze sane, che operano sui territori, compiono per mantenere vivi i piccoli centri. Una sfida importante da affrontare con fiducia e insieme alle amministrazioni e alle comunità.

È su questa linea che si muove la Provincia, così come indicato dal presidente Franco Alfieri: l’azione dell’amministrazione provinciale si sta caratterizzando per la presenza sui territori finalizzata a dare segnale di apertura all’ascolto e di vicinanza ai bisogni soprattutto dei tanti piccoli comuni.”

Sono proprio quei piccoli comuni che, piu’ degli altri, avvertono la distanza dai Palazzi come la Provincia e la Regione. Di cosa hanno piu’ bisogno ?

“Di attenzione, quella giusta, ovvero politiche adatte alle loro esigenze. E possono arrivare solo se le Istituzioni hanno una reale coscienza di cosa significhi realmente vivere in un piccolo comune. La vera sfida oggi è trovare un equilibrio tra la tutela delle bellezze naturali e culturali e un’offerta di servizi che permetta ai singoli borghi di essere sia vivibili che attrattivi.”

Le località del Cilento costiero, anche quest’anno, hanno fatto registrare un calo di presenze. E’ un fenomeno che come va fermato?

Penso si tratti di un calo in linea con quello registrato in tutta Italia. Per tracciare un bilancio definitivo e, eventualmente, individuare le azioni da mettere in campo aspetterei la fine della stagione turistica. Intanto le spiagge salernitane, con il Cilento in testa, sono tra le migliori destinazioni balneari italiane e ciò è provato, ogni anno, dal riconoscimento delle Bandiere blu che confermano la bellezza di cui siamo circondati e il grande lavoro di squadra che vede impegnati amministratori, operatori turistici, associazioni e cittadini. La strada da seguire è continuare a preservare e valorizzare le nostre meravigliose coste e impegnarci per uno sviluppo sempre più sostenibile della nostra provincia