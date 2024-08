REGIONALI 2025. DE LUCA AVANTI CON O SENZA IL PARTITO DEMOCRATICO DI ELLY SCHLEIN

Andare avanti, nonostante il Pd. E’ questo l’ordine che, in questi giorni, ha raggiunto numerosi consiglieri regionali di maggioranza ed aspiranti tali perchè il Presidente della Regione Vincenzo De Luca ha deciso di andare avanti, verso le Regionali del 2025, anche senza la copertura politica del Partito Democratico di Elly Schlein. Nessun passo indietro, nessuna trattativa con altre forze politiche (leggi pure il Movimento 5 Stelle), la campagna elettorale per le Regionali del prossimo anno è iniziata e se non ci sarà il simbolo del Partito Democratico, ci saranno di sicuro le civiche di De Luca come De Luca Presidente e Campania Libera. Qualche consigliere regionale, intanto, ha già cambiato la sua comunicazione, inserendo il simbolo di una delle civiche all’interno delle card con le quali, metodicamente, pubblica le news che riguardano l’attività della Regione Campania. E, forse, da lunedi’ quell’idea di modificare la legge elettorale regionale per eliminare il vincolo del terzo mandato sarà piu’ concreta, perchè le commissioni ritornano al lavoro ed all’interno delle stanze del Consiglio Regionale ci saranno tutti gli esponenti dell’attuale maggioranza del Presidente De Luca.

