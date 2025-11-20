GIOVANNI GUZZO (PD): CHIUSURA A VALLO DELLA LUCANIA CON PIERO DE LUCA

Ha scelto Vallo della Lucania per la chiusura della sua campagna elettorale: Giovanni Guzzo, Vice Presidente della Provincia di Salerno, candidato nella lista del Partito Democratico per le Regionali del 23 e del 24 Novembre, concluderà la sua campagna elettorale domani, venerdi’ 21 Novembre, a partire dalle 19:00, all’interno del Teatro La Provvidenza di Vallo della Lucania.
Insieme a Guzzo, sul palco di Vallo della Lucania, Vincenzo Luciano, Segretario Provinciale del Pd, Federica Fortino, candidata e capolista del Partito Democratico, Piero De Luca, Segretario Regionale del Pd in Campania.