GIOVANNI GUZZO (PD): CHIUSURA A VALLO DELLA LUCANIA CON PIERO DE LUCA

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Ha scelto Vallo della Lucania per la chiusura della sua campagna elettorale: Giovanni Guzzo, Vice Presidente della Provincia di Salerno, candidato nella lista del Partito Democratico per le Regionali del 23 e del 24 Novembre, concluderà la sua campagna elettorale domani, venerdi’ 21 Novembre, a partire dalle 19:00, all’interno del Teatro La Provvidenza di Vallo della Lucania.

Insieme a Guzzo, sul palco di Vallo della Lucania, Vincenzo Luciano, Segretario Provinciale del Pd, Federica Fortino, candidata e capolista del Partito Democratico, Piero De Luca, Segretario Regionale del Pd in Campania.

Related Posts

Novembre 20, 2025

ANDREA VOLPE (AVANTI-PSI) CHIUDE A BELLIZZI LA SUA CAMPAGNA ELETTORALE

Novembre 20, 2025

EDMONDO CIRIELLI: “UN VICE PRESIDENTE DONNA PER LA REGIONE CAMPANIA DI CENTRO DESTRA”

Novembre 20, 2025

FRANCO PICARONE (PD) CHIUDE LA SUA CAMPAGNA ELETTORALE CON PIERO DE LUCA