ANDREA VOLPE (AVANTI-PSI) CHIUDE A BELLIZZI LA SUA CAMPAGNA ELETTORALE

Il Consigliere Regionale Andrea Volpe, oggi candidato nella lista Avanti-Psi per le Regionali del 23 e del 24 Novembre, chiuderà a Bellizzi, venerdi’ 21 Novembre, la sua campagna elettorale. Appuntamento in Piazza del Popolo a partire dalle 19:00.

“Cinque anni con Voi. E ora, sempre più avanti. Per la Campania. Riparto, anche se non mi sono mai fermato. Riparto da qui, da Voi. Con la stessa passione e la stessa determinazione, dare voce alle persone, ai Territori ed ai Giovani. Continuare a promuovere la Cultura e Valorizzare la bellezza che rende unica la nostra Campania. La nostra Terra.”