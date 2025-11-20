IL M5S DI SALERNO CHIUDE LA CAMPAGNA ELETTORALE NELLA SEDE PROVINCIALE

Il Movimento 5 Stelle organizza a Salerno l’evento di chiusura della campagna elettorale, in programma domani venerdì 21 novembre alle ore 18.30 presso la sede di Corso Vittorio Emanuele 68. Candidati, portavoce e attivisti si ritroveranno per un momento aperto alla cittadinanza, pensato come uno spazio di incontro e partecipazione. L’appuntamento offrirà l’occasione per ripercorrere il percorso delle ultime settimane e affrontare i temi centrali del dibattito — salute, lavoro, istruzione, sicurezza e ambiente — ma soprattutto per condividere un momento autentico di relazione: un momento per chiacchierare, parlare, guardarsi negli occhi e pensare al futuro della comunità. Sarà un’occasione per stare insieme e concludere in modo corale un cammino costruito giorno dopo giorno. Anche in caso di maltempo, gli organizzatori confermano lo svolgimento dell’iniziativa e la volontà di portare avanti, insieme, questo momento di incontro.

