SAN VALENTINO TORIO. ROSANNA RUGGIERO: “NUOVO FINANZIAMENTO PER LE NOSTRE SCUOLE”

“Il Comune di San Valentino Torio ha ottenuto un finanziamento di circa 10 milioni di euro nell’ambito del programma Scuola Viva, destinato alla demolizione e ricostruzione dell’edificio della scuola elementare del nostro paese. Si tratta di un traguardo di straordinaria importanza, il più rilevante finanziamento mai ricevuto dal nostro territorio per un’opera pubblica.”

Lo scrive Rosanna Ruggiero, Vice Sindaco del Comune di San Valentino Torio.

Come Vice Sindaca e Assessore ai Lavori Pubblici, desidero esprimere la mia profonda soddisfazione per questo risultato, frutto di un lavoro intenso e continuo portato avanti nel tempo con determinazione e senso di responsabilità.

Questo progetto rappresenta per me un impegno personale sul quale sto lavorando da molto, e vederlo oggi finanziato è motivo di grande orgoglio.

La nuova scuola elementare costituirà un’opera moderna, sicura e all’avanguardia, pensata per offrire ai nostri bambini ambienti educativi adeguati, funzionali e accoglienti.

Questo finanziamento permetterà non solo di ricostruire un edificio scolastico, ma di dare forma a un luogo che rappresenti il futuro della nostra comunità.

Ringrazio tutti coloro che hanno supportato questo percorso e confermo l’impegno dell’Amministrazione nel continuare a lavorare con serietà e visione per la crescita e il miglioramento di San Valentino Torio.