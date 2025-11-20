LEONARDO CLAPS (AVS): “FICO SARA’ IL NUOVO PRESIDENTE DELLA REGIONE, AVS SARA’ DETERMINANTE PER LA SUA AFFERMAZIONE”

“Ho parlato al cuore dei giovani e delle famiglie, sono certo che Domenica 23 e Lunedi’ 24 sapranno riconoscere il valore delle idee che, in questa campagna elettorale, ho illustrato in ogni angolo della Provincia di Salerno”. Leonardo Claps, candidato alle prossime Regionali con Alleanza Verdi Sinistra, si appresta a chiudere la campagna elettorale. “Ho parlato il linguaggio dei nostri giovani, partendo dalle loro necessità e bisogni”, continua Claps; “perchè spesso sono proprio le nuove generazioni ad essere esclude dal dibattito politico. Credo che dobbiamo partire proprio dal nostro futuro e da chi, nei prossimi anni, si appresta a diventare classe dirigente sul territorio. Sono certo che Roberto Fico sarà il nuovo Presidente della Regione Campania e che Alleanza Verdi Sinistra sarà determinante per la sua affermazione”

