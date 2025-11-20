IMMA VIETRI (FDI): “DATI REPORT CONFERMANO FALLIMENTO DE LUCA IN SANITA'”

“I dati di Report distruggono in pochi secondi anni di autocelebrazioni: altro che ‘miracolo campano’, qui siamo davanti a un fallimento clamoroso che ha un impatto diretto sulla vita delle persone. Se solo il 27% delle visite urgenti viene effettuato nei tempi — quando il resto d’Italia viaggia al 69% — significa una cosa sola: la sanita’ campana che da dieci anni viene gestisca dagli alleati di Fico e’ stata messa letteralmente in ginocchio”. Lo dichiara, in una nota, il deputato campano Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Commissione Affari Sociali Imma Vietri.

“I quasi 47 mila esami e visite in ritardo grave o gravissimo sono una vergogna amministrativa prima ancora che sanitaria. Parliamo di cittadini costretti ad aspettare sei mesi, un anno o piu’ per prestazioni spesso decisive. Dietro quei numeri ci sono diagnosi rimandate, sofferenze prolungate, e famiglie lasciate sole. Mentre qualcuno raccontava alla stampa di risultati straordinari, la realta’, come denunciato da sempre da Fratelli d’Italia, era ed e’ esattamente l’opposto: un sistema al limite della paralisi. E poi l’assurdo: pazienti che rifiuterebbero appuntamenti in tempi brevi per accettarne altri molto piu’ lontani. Non e’ un dettaglio qualsiasi, ma la prova definitiva che il sistema e’ talmente disorganizzato ed opaco. Davanti a questo scenario, continuare a parlare di ‘miracoli’ e’ offensivo per chi aspetta una visita urgente o non puo’ permettersi soluzioni private. La Campania merita un presidente serio e competente come Edmondo Cirielli, che ad enormi problemi sta proponendo soluzioni concrete per riorganizzare e potenziare il sistema sanitario regionale” conclude Vietri.

