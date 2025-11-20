ROBERTO FICO: “VINCERE LUNEDI’ PER MANDARE A CASA MELONI NEL 2027”

“Lunedì’ vinceremo le elezioni e vincendo le elezioni in Campania non batteremo solo Cirielli, ma batteremo la Meloni e il governo di cui Cirielli è un vice ministro. Vogliamo vincere per dire che si può governare bene e per costruire un programma anche per il 2027 e mandare a casa la Meloni”. Così il candidato del campo largo Roberto Fico a conclusione del comizio che ha chiuso la sua campagna elettorale per le Regionali campane.

“Se sarò eletto avrò subito da fare con tanti problemi e alcuni di questi vanno risolti con dei tavoli importanti, con la concertazione, cercando di rispettare sicuramente l’investimento principale nella medicina di prossimità che il tassello che oggi manca”. Lo ha detto Roberto Fico a chiusura della campagna elettorale.

Fico ha ringraziato De Luca sottolineando che “il Tar ha dato ragione alla Campania per l’uscita dal piano di rientro della sanità”, sottolineando che “abbiamo fatto una campagna elettorale di puro ascolto e proposte di soluzioni di ciò di cui si parla di più, che è la medicina territoriale che significa sanità pubblica e la presa in carica delle persone dal territorio. Stasera ci sono anche De Luca e Bassolino insieme a tutta la nostra coalizione, siamo tutti qui perché vogliamo bene alla nostra terra e io penso che anche le differenze si superano se l’obiettivo è il bene della nostra terra e l’interesse dei cittadini e delle cittadine campane. Questo è il motivo per cui siamo tutti qui, è perché abbiamo dei valori, anche delle differenze assolutamente comuni e la nostra base è comune”.