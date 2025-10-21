GIOVANNI GUZZO (PD) PARTE DA CAMPAGNA: “ANDIAMO A VINCERE INSIEME”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Parte dal Comune di Campagna la corsa verso la Regione Campania di Giovanni Guzzo, Vice Presidente della Provincia di Salerno, candidato al Consiglio Regionale nella lista del Partito Democratico in Provincia di Salerno.

“Esprimo la mia più sincera gratitudine” scrive Giovanni Guzzo, ” a tutte le amiche e agli amici per il loro affetto, e a tutti gli amministratori presenti per il sostegno e l’entusiasmo che mi stanno trasmettendo in questo nuovo percorso. Sono convinto che uniti, potremo raggiungere traguardi significativi e contribuire alla costruzione di una Campania sempre più prospera e vicina ai cittadini. Andiamo a Vincere…Insieme!”

Related Posts

Ottobre 20, 2025

I DUBBI DI CLEMENTE MASTELLA TRA ROBERTO FICO ED EDMONDO CIRIELLI

Ottobre 20, 2025

REGIONALI IN CAMPANIA, D’ALESSIO (AZIONE): “NON SOSTENIAMO NESSUNO, NE’ DIRETTAMENTE NE’ INDIRETTAMENTE”

Ottobre 20, 2025

GIANPIERO ZINZI (LEGA): “FICO PEGGIOR INTERPRETE MALGOVERNO DI DE LUCA”