GIOVANNI GUZZO (PD) PARTE DA CAMPAGNA: “ANDIAMO A VINCERE INSIEME”

Parte dal Comune di Campagna la corsa verso la Regione Campania di Giovanni Guzzo, Vice Presidente della Provincia di Salerno, candidato al Consiglio Regionale nella lista del Partito Democratico in Provincia di Salerno.

“Esprimo la mia più sincera gratitudine” scrive Giovanni Guzzo, ” a tutte le amiche e agli amici per il loro affetto, e a tutti gli amministratori presenti per il sostegno e l’entusiasmo che mi stanno trasmettendo in questo nuovo percorso. Sono convinto che uniti, potremo raggiungere traguardi significativi e contribuire alla costruzione di una Campania sempre più prospera e vicina ai cittadini. Andiamo a Vincere…Insieme!”