I DUBBI DI CLEMENTE MASTELLA TRA ROBERTO FICO ED EDMONDO CIRIELLI

Mancano, davvero, poche ore alla chiusura del rush per la consegna delle liste e dei relativi apparentamenti ed il leader di Noi Di Centro Clemente Mastella, Sindaco di Benevento, non ha ancora sciolto la riserva. Dal suo feudo sannita, l’ex Ministro della Giustizia continua a lanciare messaggi ed appelli alle diverse forze politiche ma, almeno per il momento, non ha ancora scelto da che parte stare e quale candidato Presidente sostenere.

Le diplomazie del centro sinistra e del centro destra sono al lavoro, anche perchè come 10 anni fa avvenne con Ciriaco De Mita e la sua Nusco, oggi la capitale della politica regionale sembra essersi trasferita da Napoli a Ceppaloni.

