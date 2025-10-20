DONATO ALONZO (A TESTA ALTA): “CON FICO LA MIA ESPERIENZA IMPRENDITORIALE”

Donato Alonzo, imprenditore e direttore commerciale dell’azienda Planet Horeca Specialist, ufficializza la sua candidatura alle Elezioni Regionali in Campania, circoscrizione provincia di Salerno.

Originario degli Alburni Valle del Calore, Donato Alonzo rappresenta l’esempio di chi ha costruito il proprio percorso partendo da zero, con sacrificio e determinazione, fino a diventare una figura riconosciuta nel panorama imprenditoriale salernitano e nazionale. Oggi sceglie di mettere la sua esperienza al servizio del territorio, portando in politica la stessa concretezza che lo ha contraddistinto nel mondo del lavoro.

“Durante la mia carriera personale e professionale ho sempre mostrato lealtà e visione alle idee e ai sacrifici. Ho vissuto momenti in cui il rischio e il coraggio spesso si incontravano, ma sono orgoglioso perché mi hanno portato ad essere un uomo dedito al lavoro e alla famiglia. Ho avuto il privilegio di conoscere il governatore De Luca negli anni ‘90, e a distanza di tempo abbiamo avuto modo di confrontarci sul piano politico, condividendo la stessa visione per il futuro di questa regione.

Per questo motivo, ho deciso di prendere parte a questa competizione elettorale nella lista del governatore De Luca di centro-sinistra ‘A Testa Alta’ con Roberto Fico Presidente, per offrire la mia esperienza politica e imprenditoriale al territorio della provincia di Salerno e della Campania, in cui ho sempre creduto ed investito, e che ogni giorno custodisco per la sua bellezza ed autenticità.

Con la mia candidatura, punto a rappresentare le richieste di un territorio che conosco da vicino, quello della provincia di Salerno e di tutta la Campania, per dare voce al mondo produttivo e alle famiglie che ogni giorno affrontano le sfide del lavoro e della crescita. Il mio slogan si fonda su tre ‘V’: Visione, Valori, Volontà.

