GIOVEDI’ 15 LUGLIO TORNA A RIUNIRSI IL CONSIGLIO REGIONALE: ECCO GLI ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO

Il Consiglio regionale della Campania , presieduto da Gennaro Oliviero, si riunirà giovedi’ 18 luglio 2024 dalle ore 15 alle ore 17 per la votazione finale della proposta di legge “Disciplina del settore dei trasporti pubblici non di linea”, per l’esame della proposta di legge “Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale”, del disegno di legge “Disposizioni di adeguamento normativo”, della delibera dell’Ufficio di presidenza del consiglio regionale n.230 del 21 maggio 2024 avente ad oggetto: “Rendiconto della Gestione del Consiglio regionale della Campania per l’esercizio finanziario 2023”, della delibera di Giunta Regionale n. 36 del 25/01/2024 avente ad oggetto: “Statuto del Consorzio ASI di Salerno. Determinazioni ai sensi dell’art. 2 comma 4 della legge regionale n. 19 del 6 dicembre 2013”, della delibera di Giunta regionale n. 162 del 10 aprile 2024 avente ad oggetto: Comune di Lacco Ameno (Na) – Progetto Os/LA/3 “Progettazione, lavori, fornitura, trasporto e posa in opera di moduli definitivi ad uso scolastico provvisorio (Modusp)”. Richiesta di approvazione ai sensi dell’art. 13 della LR n. 1/2007″.

