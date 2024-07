NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “AUTONOMIA, UN’OPPORTUNITA’ MA ANCHE UNA GRANDE RESPONSABILITA'”

“L’Autonomia Differenziata può rappresentare e certamente rappresenterà un’opportunità straordinaria, a maggior ragione per il Sud. È una sfida di efficienza che le regioni meridionali devono saper cogliere, mettendo in campo classi dirigenti veramente all’altezza.

Fratelli d’Italia ha dato un contributo fondamentale per migliorare la legge, riaffermando alcuni principi sacrosanti: il rispetto dell’unità nazionale, la coesione territoriale e sociale, il finanziamento delle Regioni più in difficoltà. A noi patrioti spetta ora il compito e la responsabilità di dare seguito a tutti gli ulteriori passaggi necessari a dare piena attuazione a questa riforma, a cominciare dalla definizione e dal finanziamento dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), in modo da evitare, come peraltro la legge prevede, qualsiasi disparità territoriale.”

Lo scrive il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Nunzio Carpentieri.

Del resto, è bene ricordare che questa riforma è frutto di un processo avviato proprio da quel centro sinistra che ora, in maniera del tutto incoerente, tenta di smantellarla.

Per queste ragioni, insieme ai colleghi del gruppo di Fratelli d’Italia e a tutto il centro destra, ho votato convintamente contro le due delibere con cui, lo scorso 8 luglio, il Consiglio regionale della Campania si è espresso da un lato per chiedere l’indizione del referendum abrogativo della legge di iniziativa governativa con la quale si prevedono le procedure per l’attuazione del regionalismo differenziato; dall’altro per richiedere un referendum abrogativo di alcuni commi di quella stessa legge.

L’Autonomia è legge. A noi la responsabilità di cambiare l’Italia anche grazie a questa riforma.