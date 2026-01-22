GIUNTA FICO: LUNEDI’ 26 GENNAIO LA PRIMA RIUNIONE DEL NUOVO ESECUTIVO REGIONALE

E’ stata convocata per lunedi’ 26 Gennaio, a partire dalle 14:30, a Palazzo Santa Lucia, a Napoli, la prima riunione della Giunta Regionale nominata, lo scorso 31 Dicembre, dal Presidente della Regione Roberto Fico. A pochi giorni dalla presentazione ufficiale, in Consiglio Regionale, della nuova Giunta, l’esecutivo regionale si riunirà per la prima volta. A quanto si apprende, nella mattinata di lunedi’ 26 Gennaio, saranno anche definite le Presidenze delle Commissioni in Consiglio, in maniera da poter trasferire gli atti di Giunta all’interno delle stesse Commissioni, a cominciare dal Bilancio di Previsione 2026.