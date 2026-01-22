BATTIPAGLIA. IL SINDACO CECILIA FRANCESE AZZERA LA SUA GIUNTA COMUNALE

Ufficiale l’azzeramento della Giunta al Comune di Battipaglia. Il Sindaco Cecilia Francese ha firmato questo pomeriggio il decreto di revoca di tutti gli assessori attualmente in carica, confermando la volontà di aprire una nuova fase amministrativa. Nel provvedimento, la prima cittadina motiva la decisione con la necessità di “perseguire la necessaria sintonia tra organo di indirizzo politico ed esecutivo” e di dare “nuovo slancio all’attuazione degli obiettivi programmati”. Una mossa che mira a ricompattare la maggioranza in vista delle scadenze di bilancio: il decreto specifica infatti che le nuove nomine avverranno solo “all’esito della ridefinizione del quadro politico all’interno del Consiglio Comunale”.