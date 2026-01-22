GIUSEPPE CONTE: “PRIMARIE PER LA SCELTA DEL LEADER DEL CENTRO SINISTRA? E’ UN CRITERIO”

“Chi oggi dice, a tavolino” che si deve “scegliere” il candidato del campo progressista riunendosi “con una segreteria di partito, chi dice ‘dovete applicare questo criterio, questo altro criterio’ – ce ne sono diversi -, vuole il male del campo largo”. Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, a Dritto e rovescio, su Rete4.

Primarie? “È un criterio, ma io non escludo nessun criterio. Si deve valutare a tempo debito in quel momento, con tutti gli elementi che abbiamo, chi è il candidato che può andare a competere, ma per vincere e per costruire, in modo solido, e realizzare un progetto progressista di governo”, aggiunge l’ex premier.