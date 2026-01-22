COMUNE DI VALVA. DIMISSIONI ANTICIPATE PER IL SINDACO GIUSEPPE VUOCOLO

Il sindaco di Valva, Giuseppe Vuocolo, ha annunciato le proprie dimissioni dalla carica. In una nota, Vuocolo ha spiegato:

“Ritenendo che non sussistano più i presupposti per portare avanti il mandato conferito dai Cittadini Valvesi, nel migliore interesse degli stessi, rassegno le dimissioni dalla carica di Sindaco”.

Vuocolo era stato eletto nell’ottobre 2021, ottenendo 696 voti, con 235 voti di scarto sull’allora sindaco uscente Vito Falcone. La decisione apre ora la strada a possibili nuove elezioni per la guida del Comune.