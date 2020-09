GIUNTA REGIONALE. DE LUCA FRENA GLI APPETTITI DEI CENTRISTI: “UNA GIUNTA TECNICA”

Sono bastate poche ore dalla chiusura delle operazioni elettorali, per la nascita del primo caso politico all’interno della variegata maggioranza che ha sostenuto la vittoria del Presidente De Luca: la materia del contendere, come era facile immaginare, la composizione della Giunta nella quale i partiti (da Italia Viva a Popolari) vorrebbero partecipare, magari con la indicazione del nome di chi, suo malgrado, è rimasto fuori dalla assegnazione dei seggi. E’ bastato poco anche per chiudere la polemica, almeno da parte di De Luca che, confermando la linea degli ultimi 5 anni, ha già annunciato di voler formare una squadra di governo composta per intero da tecnici: stop alla cooptazione in Giunta di consiglieri eletti ma anche di candidati trombati.

