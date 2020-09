CONSIGLIO REGIONALE. LUCIA FORTINI (DE LUCA PRESIDENTE) IL NOME PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

C’è già una ipotesi che, da qualche ora, circola con insistenza all’interno degli ambienti del Consiglio Regionale della Campania: proseguire nella tradizione di affidare ad una donna la guida della Presidenza del Consiglio Regionale. E, dopo la bocciatura elettorale di Rosa D’Amelio, spunta il nome della neo consigliera regionale Lucia Fortini, già in carica come assessore all’istruzione, per la guida della Presidenza del Consiglio Regionale. Il nome di Lucia Fortini, tra l’altro, viene indicato anche come possibile candidato per le Comunali di Napoli del 2021.

