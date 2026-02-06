GIUNTA REGIONALE. FICO CANCELLA DE LUCA ANCHE SUL TURISMO: STOP A PROCEDURA AGENZIA PER IL TURISMO

Non ci sarà piu’ nessun bando per la individuazione del Presidente dell’A.RE.TUR., l’Agenzia Regionale per il Turismo, cosi’ come deciso dall’ex Presidente della Regione Vincenzo De Luca. La Giunta Regionale della Campania, guidata dal Presidente Fico, oggi ha deliberato di sospendere la procedura di bando – che avrebbe portato all’individuazione di una persona esterna – nominando, invece, un dirigente della Regione Campania, in qualità di commissario, per guidare, nei prossimi anni, l’Agenzia Regionale per il Turismo.

Ad annunciarlo è lo stesso Fico:

Continuiamo a lavorare su scelte complesse che tengono insieme programmazione, responsabilità ed impegno.

Sempre in questa direzione si inseriscono le decisioni che riguardano l’Agenzia Campania Turismo. Dopo l’annullamento dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore generale, abbiamo rinnovato la gestione commissariale. Una scelta utile a garantire continuità ed accompagnare, dentro un ragionamento più ampio, la riorganizzazione degli enti regionali. Nel solo interesse dei cittadini.