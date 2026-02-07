L’ISTITUTO DI SICUREZZA ASTREA DI SARNO PROTAGONISTA ALLE OLIMPIADI DI MILANO-CORTINA

L’Istituto di Vigilanza Astrea, realtà con sede a Sarno e attiva da anni nel settore della sicurezza privata, è tra i partner che collaboreranno all’organizzazione e alla gestione della sicurezza delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. L’azienda campana partecipa infatti, in qualità di security partner ufficiale, al dispositivo di vigilanza previsto per l’evento, fornendo supporto operativo in un contesto di rilevanza internazionale e di elevata complessità logistica.

La presenza di Astrea all’interno della macchina organizzativa olimpica rappresenta un riconoscimento per il percorso di sviluppo e di consolidamento compiuto dall’istituto, che nel tempo ha investito in formazione, tecnologia e professionalità, mantenendo al contempo un forte legame con il territorio d’origine.

«La partecipazione di Astrea alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina – commenta l’amministratore dell’Istituto, Luciano Falciano – è il frutto di un impegno portato avanti con serietà e visione nel corso degli anni. La nostra è una storia di famiglia che ha sempre creduto nella sicurezza come valore fondamentale, investendo in professionalità, formazione e tecnologia. Essere scelti per un evento di questa portata è per noi motivo di grande responsabilità e soddisfazione».

Un ringraziamento particolare è stato rivolto dal management a quanti opereranno quotidianamente sul campo: «Voglio ringraziare tutta la squadra Astrea e in particolare le guardie giurate impegnate alle Olimpiadi – conclude l’amministratore Falciano – e quotidianamente nei servizi di vigilanza. Il loro lavoro silenzioso ma fondamentale è ciò che rende possibile la tutela delle persone, delle strutture e del territorio. A loro va il mio più sincero grazie».

La partecipazione dell’Istituto di Vigilanza Astrea ai Giochi Olimpici di Milano Cortina si inserisce in un percorso di crescita che coniuga tradizione familiare e innovazione, confermando il ruolo dell’azienda tra le realtà di riferimento nel panorama nazionale della sicurezza privata.