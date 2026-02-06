SALERNO. IL PREFETTO NOMINA IL COMMISSARIO PER IL COMUNE CAPOLUOGO: VINCENZO PANICO

Nato a Marigliano in provincia di Napoli nel 1953 e laureato in giurisprudenza, il dott. Panico è entrato a far parte della Carriera Prefettizia nel 1982 e ha ricoperto numerosi incarichi di prestigio.

Nominato Prefetto di Crotone nel 2010, ove è rimasto fino al 2012, ha poi svolto le funzioni di Presidente della Commissione Straordinaria del Comune di Reggio Calabria, a seguito dello scioglimento dell’Ente per infiltrazioni da parte della

criminalità organizzata. Nel 2013 gli è stato conferito il ruolo di Capo Segreteria del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno e nel 2016 ha ricoperto l’incarico di Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti. Ha chiuso la sua lunga carriera prestando servizio presso la Presidenza del

Consiglio dei Ministri dal 2018 al 2021