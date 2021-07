GIUSEPPE CONTE A SALERNO PER LA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE COMUNALI 2021

“Giuseppe Conte sarà a Salerno per sostenere la lista ed i candidati del M5S alle prossime elezioni Comunali 2021”. Lo annuncia il parlamentare pentastellato Angelo Tofalo a margine della riunione che, ieri sera a Roma, ha visto Giuseppe Conte insieme ai deputato Tofalo e Provenza ed al senatore Cioffi, proprio per discutere delle prossime elezioni comunali di Salerno.

Nel corso dell’incontro Conte ha confermato la sua fattiva presenza in una competizione elettorale che, come dichiara lo stesso Tofalo, “dovrà segnare una totale discontinuità rispetto al passato. Si stanno creando le condizioni per offrire finalmente alla città di Salerno un progetto nuovo, credibile e partecipato”.

Parole che sembrano andare nella direzione di un possibile sostegno della candidatura di Elisabetta Barone da parte del Movimento 5 Stelle ma la partecipazione concreta di Conte alla campagna elettorale per il Comune di Salerno puo’ significare anche altro: la candidatura autonoma del M5S con un proprio nome alle prossime amministrative di ottobre.