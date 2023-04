GIUSEPPE CONTE ARRIVA IN PROVINCIA DI SALERNO IL PROSSIMO 8 MAGGIO

Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sarà, in Provincia di Salerno, il prossimo 8 Maggio per una serie di incontri e di manifestazioni sul territorio. Al momento la presenza dell’ex Presidente del Consiglio è prevista solo a Teggiano, per una manifestazione insieme al fratello di Angelo Vassallo, ma non è escluso che nella stessa giornata Conte possa fare tappa anche a Pontecagnano Faiano ed a Scafati, dove ci sono in corsa, per le prossime elezioni comunali del 14 e 15 Maggio, le liste del Movimento ed anche un candidato sindaco (a Pontecagnano Faiano). La agenda degli appuntamenti di Giuseppe Conte verrà ufficializzata nei prossimi giorni ma, di certo, c’è la sua presenza a Teggiano nel pomeriggio del prossimo 8 Maggio.

