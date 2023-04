PONTECAGNANO FAIANO. FDI: “IL SINDACO LANZARA ALIMENTA UNA CAMPAGNA DI ODIO”

Perché parla di un autorevole uomo politico non candidato, che tra l’altro sia oggi che negli anni in cui ha ricoperto ruoli istituzionali ha contribuito alla crescita e allo sviluppo della nostra comunità, invece di mettere alla luce le azioni della sua maggioranza? semplicemente perché parlare dell’azione della sua giunta è parlare del nulla.”

Le uniche scuse che ci sentiamo in dovere di rivolgere è alla cittadinanza in quanto, la politica è visione e non un palcoscenico nel quale fare emergere acredini personali colpendo non solo gli uomini, ma anche le loro famiglie.