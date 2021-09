GIUSEPPE CONTE: “GUIDARE M5S, E’ UN IMPEGNO STRESSANTISSIMO”

“Stiamo rilanciando il progetto del M5s, lo porteremo avanti, al di là degli interpreti. Siccome non ritengo di essere infallibile, e neppure vedo un orizzonte poi così lungo, ve lo dico francamente: questo è un impegno stressantissimo.

Lavorare così per il bene comune è una faticaccia enorme, quindi non credo che la potrò reggere anche fisicamente a lungo. E quindi però, faremo in modo, che ci sia qualcuno più bravo di me, quando sarà il momento. Però questo progetto è forte e lo dovete appoggiare, non lasciate che altri parlino con la vostra voce, parlate voi”. Lo ha detto Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, parlando agli elettori a Finale Emilia (Modena), in vista delle prossime comunali.