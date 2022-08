GIUSEPPE CONTE (M5S) ALZA IL TIRO: “SE NON SONO PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE BANCHE NON VANNO BENE”

«Se non è una misura che va a beneficio delle banche in Italia non va bene…». Lo ha detto Giuseppe Conte parlando di superbonus durante un incontro nella zona portuale a San Benedetto del Tronto. «Abbiamo questa particolarità – ha affermato il leader del M5S -. Dovendo tutelare gli interessi dei cittadini, ci inventiamo delle cose nuove che nessuno ha mai pensato: il superbonus è una misura che nessuno aveva mai pensato, adesso hanno fatto di tutto per bloccarcelo».

«Adesso – ha affermato Conte – bisogna sbloccare assolutamente la circolazione dei crediti per salvaguardare tutte quelle migliaia di aziende che hanno difficoltà, perché lì c’è un pregiudizio ideologico che è emerso chiaramente. Draghi ancora l’ultima volta al Senato – ha attaccato l’ex premier – si è scagliato contro il superbonus. Se non è una misura che va a beneficio delle banche in Italia non va bene». «Abbiamo messo in passato miliardi e miliardi per salvaguardare le banche, – ha ricordato Conte -, per carità ci sono dietro anche i risparmiatore e anch’io ho lavorato per evitare che saltassero in aria banche importanti. Però quando metti i miliardi per le banche sono tutti contenti – ha aggiunto – metti miliardi sul superbonus che hanno portato 630mila nuovi occupati; hai investito 38 miliardi per un valore economico complessivo che però è ritornato ampiamente: oltre 120 miliardi di valore economico di ritorno».