NOI MODERATI IN CAMPO: IL 5 SETTEMBRE SI APRE LA CAMPAGNA ELETTORALE

Sarà Gaetano Quagliariello ad aprire, ufficialmente, la campagna elettorale di Noi Moderati in Provincia di Salerno con l’evento, in programma per lunedi’ 5 settembre, a partire dalle 17:00, all’interno dei Saloni del Bar Moka del Comune capoluogo. Insieme a Gaetano Quagliariello ci saranno il candidato capolista alla Camera dei Deputati Massimiliano Marotta, il candidato al Collegio Uninominale per la Camera dei Deputati di Salerno Pino Bicchielli, la capolista al Senato Annalisa Iaccarino ma anche il candidato al Collegio Uninominale per il Senato Antonio Iannone di Fratelli d’Italia. L’appuntamento segnerà l’avvio ufficiale della campagna elettorale sul territorio della Provincia di Salerno che, nelle prossime settimane, vedrà anche l’arrivo in città ed in alcune località della Provincia del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

