GIUSEPPE CONTE SARA’ A RAVELLO IL PROSSIMO 18 AGOSTO: CI SARA’ ANCHE UN TOUR ELETTORALE ?

L’ex Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, fresco di investitura per la guida del Movimento 5 Stelle, il prossimo 18 Agosto sarà a Ravello, in Costiera Amalfitana, per la presentazione del libro “Non facciamo cerimonie! A spasso nelle vicende del protocollo di Stato” , scritto da Enrico Passaro, responsabile dell’Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’appuntamento con il pubblico di Ravello è per il 18 Agosto ma non è escluso che Conte, con la sua presenza in Campania, possa avere anche degli incontri elettorali a Napoli ma anche a Salerno. Perde sostanza, intanto, la voce di una possibile candidatura alla carica di Capolista del M5S a Napoli dello stesso Giuseppe Conte.

