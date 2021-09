GIUSEPPE CONTE TORNA A SALERNO: SABATO 25 IN PIAZZA CON ELISABETTA BARONE

L’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, oggi a capo del rinnovato Movimento 5 Stelle, si prepara a tornare a Salerno per la campagna elettorale per le Comunali del 3 e 4 Ottobre. L’appuntamento, questa volta con la piazza e con un vero e proprio comizio, è per sabato 25 Settembre, a partire dalle 21:00, in Piazza Portanova dove ad accogliere Conte, insieme ad Elisabetta Barone, ci saranno anche i parlamentati del M5S Angelo Tofalo, Andrea Cioffi e Nicola Provenza che, in questa campagna elettorale, stanno giocando un ruolo determinante: dal sostegno alla Barone alla composizione della lista, per finire ai tanti appuntamenti di una campagna elettorale sempre piu’ targata M5S. Nell’elenco degli eventi, infatti, non ci sono solo le due visite di Giuseppe Conte ma anche la giornata salernitana del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, l’incontro sul mondo della sanità con il sottosegretario Pierpaolo Sileri.

