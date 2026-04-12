GIUSEPPE FABBRICATORE A SALONE OUTDOOR AL NEXT: “INNOVARE PER MIGLIORARE TURISMO”

“Valorizzare le radici e l’identità dei nostri territori e puntare su nuovi modelli per lo sviluppo turistico, culturale ed economico della Campania: è la stella polare del mio impegno in Consiglio Regionale per sostenere chi investe in innovazione e per rendere la Campania protagonista, investendo sui giovani in sinergia con gli attori del settore”.

E’ quanto ha affermato il Vice Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Giuseppe Fabbricatore, che ha partecipato all’apertura del salone delle attività presso il Next Nuova Esposizione ex Tabacchificio, a Capaccio Paestum, ed è intervenuto a due momenti di confronto; il primo sul tema “Nuove Professioni e il Turismo Esperienziale”, promosso dalla Federazione Italiana Professionisti del Trekkincittà e del Turismo Esperienziale (Fiptes), “un focus di grande rilievo che ci ha permesso di approfondire come la formazione sia la chiave per governare i nuovi scenari del turismo”, ha sottolineato l’esponente di Fratelli d’Italia, per il quale “il mercato chiede esperienze autentiche: sostenere figure professionali qualificate significa dare valore reale al nostro “Made in Italy” e creare nuova economia e nuova opportunità di reddito e di sviluppo”.

Inoltre, il Vice presidente del Consiglio Regionale della Campania ha partecipato ad un secondo confronto su “Mobilità Lenta e Sostenibile”, sullo sviluppo del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni. “Su questo tema – ha sottolineato Fabbricatore – tengo a ringraziare il Presidente, Giuseppe Cuccurullo, per l’importante lavoro che sta conducendo con progetti come “La Via Silente” e la nuova rete di bike sharing, che sono leve fondamentali per valorizzare i nostri borghi e rendere il territorio sempre più competitivo e sostenibile”.