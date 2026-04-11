PRIMARIE CENTRO SINISTRA. CONTE FRENA SALIS: “ALIMENTIAMO PERSONALISMI E DIVISIONI”

“L’ho detto più volte, dobbiamo lavorare a un programma condiviso. Noi stiamo facendo ovviamente il nostro con questi 100 spazi aperti alla democrazia. Definiamo il programma e concentriamoci su questo. Ho aperto anche alle primarie per dare possibilità di offrire uno sbocco a questa voglia di partecipazione che è stata fortissima al referendum. Se ci mettiamo a parlare di nomi e cognomi oggi, allora sì che alimentiamo personalismo e divisioni”. Lo dice il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, a margine dell’assemblea capitolina del Movimento, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano un commento sulle parole di Silvia Salis in merito alla sua disponibilità di essere l’anti Meloni.

“Per noi – aggiunge – il campo è delimitato dal programma, un programma condiviso con obiettivi strategici chiari”.