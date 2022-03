GIUSEPPE FABBRICATORE (FDI): “SODDISFAZIONE PER NOMINA MARANCA DIRETTIVO UPI CAMPANIA”

Il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Salerno esprime grande soddisfazione per l’ingresso del consigliere provinciale Avv. Luca Maria Maranca nel consiglio direttivo UPI Campania.

In una nota il commissario provinciale Giuseppe Fabbricatore dichiara: “per la nostra comunità umana e politica è una grande gioia la nomina all’UPI Campania del consigliere provinciale Maranca; viene premiato il merito poiché Luca è un giovane che sin dai tempi del liceo ha militato nelle fila del nostro movimento, ricoprendo cariche elettive di rappresentanza studentesca.

Voglio ringraziare il capogruppo provinciale, Sonia Alfano, che ha sostenuto sin da subito la candidatura del consigliere Maranca, questo testimonia i veri valori della nostra comunità.

Un ringraziamento va anche a tutto il consiglio provinciale, che ha votato all’unanimità Maranca, ed in particolar modo ai consiglieri di minoranza, che lo hanno proposto e sostenuto con compattezza.

