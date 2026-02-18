GIUSEPPE FABBRICATORE (FDI): “UN GRANDE RINGRAZIAMENTO AL PRESIDENTE EDMONDO CIRIELLI”

“Rivolgo un grandissimo ringraziamento al Vice Ministro Edmondo Cirielli per l’immenso valore conferito ai lavori del Consiglio Regionale della Campania e all’avvio della Legislatura regionale e proseguirò il lavoro istituzionale e politico nella direzione tracciata per realizzare nell’assemblea legislativa campana un lavoro di qualità e dare risposte efficace alle tante problematiche della campania, nell’ambito di un’azione oppositiva istituzionale e costruttiva”.

E’ quanto afferma il Vice presidente del Consiglio Regionale della Campania, Giuseppe Fabbricatore.

“La candidatura a Presidente della Regione Campania del Vice Ministro Edmondo Cirielli ha elevato al massimo la proposta e la battaglia politica per la guida della nostra Regione ed il ruolo di Capo dell’Opposizione ricoperto ha dato grande prestigio istituzionale al Consiglio regionale – ha aggiunto l’esponente di Fratelli d’Italia – “e nel solco tracciato continueremo il nostro lavoro nel segno della qualità, della concretezza e dell’efficacia della nostra azione legislativa, istituzionale e politica nell’interesse della Campania”.