GIUSEPPE FABBRICATORE (FDI): “UN GRANDE RINGRAZIAMENTO AL PRESIDENTE EDMONDO CIRIELLI”

Redazione Agenda PoliticaNews dalla Regione Campania

“Rivolgo un grandissimo ringraziamento al Vice Ministro Edmondo Cirielli per l’immenso valore conferito ai lavori del Consiglio Regionale della Campania e all’avvio della Legislatura regionale e proseguirò il lavoro istituzionale e politico nella direzione tracciata per realizzare nell’assemblea legislativa campana un lavoro di qualità e dare risposte efficace alle tante problematiche della campania, nell’ambito di un’azione oppositiva istituzionale e costruttiva”.

E’ quanto afferma il Vice presidente del Consiglio Regionale della Campania, Giuseppe Fabbricatore.

“La candidatura a Presidente della Regione Campania del Vice Ministro Edmondo Cirielli ha elevato al massimo la proposta e la battaglia politica per la guida della nostra Regione ed il ruolo di Capo dell’Opposizione ricoperto ha dato grande prestigio istituzionale al Consiglio regionale – ha aggiunto l’esponente di Fratelli d’Italia – “e nel solco tracciato continueremo il nostro lavoro nel segno della qualità, della concretezza e dell’efficacia della nostra azione legislativa, istituzionale e politica nell’interesse della Campania”.

