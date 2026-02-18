IL COMUNE DI SARNO PROTAGONISTA ALLA BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO DI MILANO 2026

Anche quest’anno la città di Sarno è stata protagonista, insieme alla Regione Campania, alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, uno degli appuntamenti promozionali più prestigiosi e ambiti del settore turistico internazionale.

L’assessore al turismo, Lucio Annunziata, ha illustrato le principali linee di valorizzazione del territorio e le progettualità in corso. Il focus dell’edizione è stato dedicato in particolare al patrimonio archeologico cittadino, con il Museo Archeologico Nazionale della Valle del Sarno e la suggestiva Tomba del Cavaliere, testimonianze preziose di una storia millenaria che continua a raccontare l’anima profonda del territorio.

Ampio spazio è stato riservato anche ai Percorsi di Trekking, un’esperienza immersiva tra storia e paesaggio che consente di scoprire Sarno da una prospettiva autentica e coinvolgente. L’offerta outdoor, con le escursioni in ripartenza a breve, è stata ulteriormente ampliata grazie alla presentazione di un nuovo sentiero che collegherà Sarno a Castel San Giorgio.

Presentata inoltre la seconda edizione di “Sarno – Sfida alla Corte Aragonese”, evento che unisce storia, tradizione e identità locale, capace di attrarre visitatori e rafforzare il legame con le radici culturali della comunità.

Grande protagonista anche il Pomodoro San Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino DOP, simbolo della tradizione agricola e gastronomica locale. A rappresentarlo lo chef sarnese Michelangelo Corrado, che ha valorizzato questo prodotto d’eccellenza attraverso le sue creazioni culinarie.

“Portare la città di Sarno in un contesto internazionale come la BIT significa investire concretamente nel futuro», ha dichiarato il Sindaco Francesco Squillante. “È l’occasione per raccontare il nostro territorio, valorizzarne le eccellenze e promuovere un’offerta turistica integrata che renda Sarno una destinazione autentica, ricca e dinamica, rafforzando la presenza nel panorama turistico nazionale e internazionale”