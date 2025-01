GLI EX SINDACI CHE NON MOLLANO: DA VALIANTE A MELCHIONDA, DA TENORE ALLA LONGO

Difficile, anzi quasi impossibile, mollare. Soprattutto per chi è stato sindaco, vivendo, ogni giorno, di persona, la vita amministrativa delle proprie comunità. Ed allora gli ex Sindaci riemergono, provano a riciclarsi in altri ruoli, immaginando, magari, un cambio di comune o un salto di istituzione. GIANFRANCO VALIANTE – L’ex Sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante, che in maniera indiretta partecipa ancora alla vita politica del centro della Valle dell’Irno, sta studiando da Sindaco di Salerno. Dopo aver chiuso l’esperienza a Baronissi, Valiante, un passato anche da Consigliere Regionale e da Assessore al Comune di Salerno, con la sua associazione si è lanciato nella futura campagna elettorale del Comune di Salerno.

MARTINO MELCHIONDA – Per Melchionda, già Sindaco di Eboli, l’obiettivo dichiarato è quello delle prossime elezioni Regionali con Forza Italia. Melchionda è già in campagna elettorale con il partito di Antonio Tajani.

SABATINO TENORE – Per Sabatino Tenore, invece, all’orizzonte ci sono due obiettivi: tornare a fare il Sindaco nella sua Siano oppure giocarsi la carta delle Regionali all’interno di una lista civica nella coalizione di centro sinistra. Per tutte e due gli obiettivi sta già lavorando.

EVA LONGO – Dal Comune di Pellezzano alla Provincia di Salerno, dal Consiglio Regionale al Senato della Repubblica: è lungo e ricco il cursus honorum di Eva Longo che, da tempo, sta valutando con grande attenzione la possibilità di tornare in campo per le prossime elezioni regionali in Campania.