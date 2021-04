GRADIMENTO DEI POLITICI: DRAGHI 56,1%, MELONI 40,1%, CONTE 35,8%, SALVINI 33%

Mario Draghi e’ ancora di gran lunga il leader politico piu’ amato dagli italiani, anche se il suo consenso nell’ultima settimana cala di 1,7 punti percentuali e si attesta al 56,1 per cento. A seguire Giorgia Meloni, sostanzialmente stabile con il 40,1 per cento di gradimento. Quindi Giuseppe Conte, che compie un balzo in avanti di 0,6 punti percentuali al 35,8 per cento, mentre Matteo Salvini perde lo 0,2% e scende al 33%.

Lo rileva Monitor Italia, il sondaggio realizzato da Tecne’ con Agenzia Dire, effettuato con interviste il primo di aprile 2021 su un campione di mille casi. Il segretario del Pd Enrico Letta guadagna lo 0,4 per cento e si attesta al 28,4%, seguono Silvio Berlusconi al 27,4, Roberto Speranza al 23,1%, Emma Bonino al 21%, Carlo Calenda al 17,5%, Matteo Renzi al 10,8%