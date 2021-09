Frenata sul Green pass. Oggi, nella riunione del Consiglio dei Ministri, la norma per estendere l’obbligo del certificato verde solo alla Rsa e al personale delle ditte di pulizia degli istituti scolastici e delle mense nelle scuole.

La riunione del Governo – che non sarà preceduta dalla Cabina di regia, come trapelato in precedenza – è convocata per le ore 12 a Palazzo Chigi.