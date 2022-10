Per chi non l’avesse ancora fatto in sede di registrazione, il termine ultimo per tutti i parlamentari eletti per la dichiarazione di adesione ai gruppi scade lunedi’ prossimo. Un termine perentorio, stabilito per l’avvio della XIX Legislatura della Repubblica Italiana, che servirà a stabilire, in maniera definitiva, la composizione dei gruppi e la relativa forza numerica, tanto alla Camera quanto, soprattutto, al Senato.

Share on: WhatsApp