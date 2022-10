PINO BICCHIELLI (NM): “UCRAINA, SOLDI PUBBLICI DELLA REGIONE PER MANIFESTAZIONE”

“La scelta della Regione Campania di stanziare 300mila euro per la manifestazione sulla pace è del tutto inconcepibile. In un momento così drammatico per le famiglie campane, con aziende ad un passo dalla chiusura questa cifra è uno schiaffo a coloro i quali non riescono più ad arrivare a fine mese”. Lo ha dichiarato l’onorevole Pino Bicchielli, deputato di Noi Moderati. “De Luca, con i soldi dei cittadini campani, prova a riconquistare il consenso ormai perso, non possiamo consentire l’ennesimo sperpero di denaro pubblico. Il nuovo governo dovrà prestare massima attenzione a quanto avviene in regione Campania da ormai diversi anni. La logica dell’uomo solo al comando non può essere consentita, dobbiamo tutelare la cittadinanza e, soprattutto, tutelare le loro tasche. La manifestazione per la pace altro non è che un esercizio pleonastico, un’operazione politica messa in piedi dal presidente De Luca per distogliere l’attenzione dal suo fallimento”, ha poi aggiunto l’onorevole Bicchielli.

