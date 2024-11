I CONSIGLIERI REGIONALI DEL PD VOTANO PER IL TERZO MANDATO DI DE LUCA. IN SERATA OK DEFINITIVO

Seppure con qualche distinguo (l’astensione di Fiola e Manfredi), il Gruppo Consiliare del Pd in Campania, guidato dal Capogruppo Mario Casillo, nonostante la contrarietà della Segretaria Nazionale del Partito Democratico Elly Schlein, si appresta, nella serata, in Commissione Statuto, a votare a favore della norma Salva De Luca, quella che prevede il terzo mandato per l’attuale Governatore della Campania. Al termine di una riunione, iniziata in mattinata in Consiglio Regionale e proseguita nel pomeriggio a Palazzo Santa Lucia, gli esponenti del Pd hanno deciso di sposare la linea di De Luca, rompendo con la Segreteria Nazionale che, appena qualche giorno fa, aveva chiesto, quanto meno, un rinvio del voto sul tema del Terzo Mandato.

