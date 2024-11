LEGGE SALVA DE LUCA, LA COMMISSIONE SI RIUNISCE CON LA MINACCIA DEL PRESIDENTE: “MI DIMETTO”

E’ in programma per le 15:00 la riunione della Commissione Statuto della Regione Campania per il voto sulla legge Salva De Luca, la norma che dovrebbe garantire il superamento del vincolo del terzo mandato per il Governatore in carica. Una seduta molto attesa e che si terrà sotto la minaccia di dimissioni da parte di De Luca, in caso di mancata approvazione della norma.

Dimissioni del Presidente che significano fine anticipata della Consiliatura con tutto cio’ che ne consegue: un anno prima a casa ed una campagna elettorale che, per molti, appare come un vero e proprio salto nel buio.