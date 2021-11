I CONTI DELLA REGIONE CAMPANIA PROMOSSI DALLA AGENZIE DI RATING

Dopo il miglioramento dell’outlook da stabile a positivo, comunicato lo scorso 12 novembre da S&P Global Ratings, l’agenzia Moody’s ha migliorato il rating della Regione Campania, portandolo a Ba1 da Ba2, con outlook stabile. La decisione riflette un cambiamento positivo a lungo termine nelle procedure di controllo e gestione del rischio e una gestione proattiva del debito pregresso, per ridurre al minimo l’onere del debito, che proseguirà anche nei prossimi anni. “Siamo soddisfatti del giudizio conseguito – ha dichiarato il Presidente Vincenzo De Luca – che testimonia il grande impegno che l’amministrazione regionale ha profuso in questi ultimi anni per mettere in sicurezza i bilanci, recuperando credibilità ed efficacia nell’azione di governo”.

