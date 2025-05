I DUBBI DI DECARO IN PUGLIA RIMETTONO IN CAMPO MANFREDI IN CAMPANIA

Antonio Decaro, già Sindaco di Bari, europarlamentare del Pd, indicato, da tempo, come candidato alla Presidenza della Puglia per le prossime elezioni, starebbe frenando per la sua campagna elettorale, dopo aver appreso della candidatura al Consiglio Regionale dei suoi predecessori: Michele Emiliano e Nicky Vendola. Una notizia che tiene in apprensione l’intero Campo Largo che, per la Puglia, potrebbe, se il mal di pancia di Decaro dovesse continuare, un esponente del Movimento 5 Stelle, lasciando, a questo punto, campo libero in Campania al Partito Democratico che avrebbe già pronto il Piano B con la candidatura del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l’unico in grado di mettere d’accordo tutti, da Alleanza Verdi Sinistra fino ad Azione di Carlo Calenda.

Share on: WhatsApp