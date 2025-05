GIOVANNI GUZZO AD AULETTA PER INCONTRO SUI REFERENDUM: “POSSIBILITA’ DI SCELTA DIRETTA”

L’attuale quadro normativo fornisce uno squilibrio nei rapporti tra datori di lavoro e lavoratori, contribuendo a rendere più diffusa la precarietà e più difficile l’accesso a un impiego stabile e sicuro. Occorre rafforzare le tutele sia contro i licenziamenti ingiustificati, sia in materia di sicurezza. Votare SI e abrogare alcune regole introdotte negli ultimi anni, in particolare dal Jobs Act, è un modo per restituire dignità al lavoro, favorire l’innovazione nelle imprese, garantire un maggiore equilibrio contrattuale e più sicurezza lavorativa per milioni di cittadini. L’obiettivo è quello di invertire una tendenza che ha reso il lavoro meno protetto e sicuro, più frammentato e meno al centro delle politiche pubbliche.