SAN VALENTINO TORIO. MICHELE STRIANESE: “GRANDE SUCCESSO PER AGRODOC 2025”

“Una straordinaria seconda serata ieri per AGRODOC presentata da Francesca Silvestre e Roberta Ammendola, con un gran bel documentario RAI sulla storia del FESTIVAL DI NAPOLI, evento artistico e musicale della nostra Campania. A seguire poi musica dal vivo con la bravissima MAVI e lo straordinario GIANLUCA CAPOZZI, che hanno riempito totalmente la piazza.”

Lo scrive Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.

Ringrazio la RAI per l’ attenzione prestata nei confronti del nostro paese, gli sponsor che sostengono l’ iniziativa, Francesco Comunale direttore artistico ed organizzatore dell’ evento, tutta l’ Amministrazione Comunale che e’ parte fondamentale di questo progetto artistico/culturale messo in campo per la nostra comunita’.

Vi aspettiamo questa sera 31 Maggio con il DOCUMENTARIO RAI sul RE DI NAPOLI MARIO MEROLA ed il concerto dei ROMITO.

Non mancate…! !!