MERCATO SAN SEVERINO. IL SINDACO SOMMA: “A PICCOLI PASSO VERSO POTENZIAMENTO FUCITO”

Un confronto sereno e costruttivo dal quale sono emersi i primi riscontri agli impegni assunti dalla Direzione del Ruggi per il presidio sanseverinese, sia sul versante dell’implementazione dell’organico medico e sia sull’ampliamento degli spazi interni.”

In agenda anche l’avvio delle attività propedeutiche per l’implementazione dell’ambulatorio di Ortopedia, al servizio del Pronto Soccorso.

Individuata anche la figura di un biologo, il cui innesto è cadenzato anch’esso nel mese che sta per arrivare così come, da fine giugno, saranno attivati due posti in day hospital al reparto di Pneumologia.

Apprendiamo che due nuovi medici urologi, dei 48 giunti alla fase di selezione, saranno a breve destinati al ‘Fucito’; nell’arco temporale che intercorre tra la metà di giugno ed i primi di luglio è previsto l’ingresso di due medici al reparto di Medicina Generale e, sempre nel mese di giugno, è auspicata l’attivazione dell’art.23 per Medicina Generale collegando gerarchicamente, come da atto aziendale, il Pronto Soccorso direttamente a Medicina.

Da quanto mi è viene riferito, è in corso la selezione di medici specializzati in Patologia Clinica (la scadenza per l’invio delle candidature è il 5 giugno) e due di queste risorse saranno assegnate al Fucito.

È in fase di chiusura l’iter di selezione di nuovi Gastroenterologi al Ruggi e questi innesti consentiranno di ‘liberare’ i colleghi in servizio all’ospedale ‘Fucito’ dalla necessità di spostarsi al Ruggi per le emergenze.

È in dirittura d’arrivo anche la selezione del Direttore UOC di Urologia (sei istanze pervenute, la chiusura della procedura è prevista entro l’estate), mentre nel mese di giugno è prevista la pubblicazione del bando di concorso per l’individuazione del Direttore medico del presidio ospedaliero.